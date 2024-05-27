Новое назначение в администрации Хабаровска

Ирина Фирсакова родилась в 1976 году. Она имеет высшее образование, окончила Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».