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Новое назначение в администрации Хабаровска

Опыт работы Ирины Фирсаковой на руководящих должностях, должностях государственной и муниципальной службы составляет более 17 лет.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

На должность начальника управления международных связей администрации Хабаровска назначена Фирсакова Ирина Владимировна, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Ирина Фирсакова родилась в 1976 году. Она имеет высшее образование, окончила Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Также окончила аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Социальная структура, социальные институты и процессы» и является кандидатом социологических наук.

Опыт работы на руководящих должностях, должностях государственной и муниципальной службы составляет более 17 лет.

Имеет награды и поощрения губернатора Хабаровского края, министерства молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края, мэра Хабаровска.