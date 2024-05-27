NYT узнала об отказе ВСУ от «неэффективного» высокоточного оружия из США

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в России создали новые комплексы РЭБ, которые превосходят зарубежные аналоги. Вместе с этим он пообещал разобраться с нехваткой таких систем линии фронта. «Да, их может не хватать где-то в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз проговорю: протяженность линии соприкосновения свыше 2 тыс. км. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек. Поэтому, конечно, где-то могут быть сбои», — отмечал глава государства.