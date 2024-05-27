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Кто взял округа по выборам в думу Ирутска на праймериз «ЕР»

Источник: РИА "Новости"

26 мая завершилось предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатов на выдвижение на муниципальных выборах в Иркутской области. Если проще — завершились праймериз «Единой России». Партия определялась с тем, кого ей лучше поддержать при выдвижении кандидатов, чтобы эти люди точно выиграли выборы на своих округах. В этом «ЕР» помогали граждане, которым не лень было пройти минимальную регистрацию и потратить время на выбор.

Утром 27 мая партийные списки были опубликованы в телеграм-каналах. Вот эти кандидаты.

Округ № 1 — Светлана Кузнецова.

Округ № 2 — Виталий Матвийчук.

Округ № 3 — Виктор Григоров.

Округ № 4 — Евгений Савченко.

Округ № 5 — Андрей Фоменко.

Округ № 6 — Дмитрий Красноштанов.

Округ № 7 — Алексей Савельев.

Округ № 8 — Артур Бектемиров.

Округ № 9 — Павел Кудеев.

Округ № 10 — Максим Булдаков.

Округ № 11 — Сергей Калиновский.

Округ № 12 — Александр Друзенко.

Округ № 13 — Геннадий Ильичев.

Округ № 14 — Алексей Вепрев.

Округ № 15 — Александр Квасов.

Округ № 16 — Владимир Мунханов.

Округ № 17 — Михаил Лунев.

Округ № 18 — Алексей Кудрявцев.

Округ № 19 — Сергей Юдин.

Округ № 20 — Георгий Ни.

Округ № 21 — Юрий Коренев.

Округ № 22 — Руслан Долгушин.

Округ № 23 — Антонина Корочкина.

Округ № 24 — Григорий Вакуленко.

Округ № 25 — Евгений Цапаев.

Округ № 26 — Василий Донских.

Округ № 27 — Иван Гущин.

Округ № 28 — Евгений Стекачев.

Округ № 29 — Ольга Клевцова.

Округ № 30 — Алексей Колмаков.

Округ № 31 — Оксана Жучкова.

Округ № 32 — Александр Сафронов.

Округ № 33 — Ростислав Белых.

Округ № 34 — Иван Брилка.

Округ № 35 — Александр Панько.

Практически все фамилии иркутянам хорошо знакомы. Есть и новенькие — как говорится, «свежая кровь». Вот только этот список вовсе не означает, что иркутяне выберут в городскую думу именно этих людей. Иркутск — он такой… непредсказуемый.