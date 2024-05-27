Кто взял округа по выборам в думу Ирутска на праймериз «ЕР»

26 мая завершилось предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатов на выдвижение на муниципальных выборах в Иркутской области. Если проще — завершились праймериз «Единой России». Партия определялась с тем, кого ей лучше поддержать при выдвижении кандидатов, чтобы эти люди точно выиграли выборы на своих округах. В этом «ЕР» помогали граждане, которым не лень было пройти минимальную регистрацию и потратить время на выбор.
Утром 27 мая партийные списки были опубликованы в телеграм-каналах. Вот эти кандидаты.
Округ № 1 — Светлана Кузнецова.
Округ № 2 — Виталий Матвийчук.
Округ № 3 — Виктор Григоров.
Округ № 4 — Евгений Савченко.
Округ № 5 — Андрей Фоменко.
Округ № 6 — Дмитрий Красноштанов.
Округ № 7 — Алексей Савельев.
Округ № 8 — Артур Бектемиров.
Округ № 9 — Павел Кудеев.
Округ № 10 — Максим Булдаков.
Округ № 11 — Сергей Калиновский.
Округ № 12 — Александр Друзенко.
Округ № 13 — Геннадий Ильичев.
Округ № 14 — Алексей Вепрев.
Округ № 15 — Александр Квасов.
Округ № 16 — Владимир Мунханов.
Округ № 17 — Михаил Лунев.
Округ № 18 — Алексей Кудрявцев.
Округ № 19 — Сергей Юдин.
Округ № 20 — Георгий Ни.
Округ № 21 — Юрий Коренев.
Округ № 22 — Руслан Долгушин.
Округ № 23 — Антонина Корочкина.
Округ № 24 — Григорий Вакуленко.
Округ № 25 — Евгений Цапаев.
Округ № 26 — Василий Донских.
Округ № 27 — Иван Гущин.
Округ № 28 — Евгений Стекачев.
Округ № 29 — Ольга Клевцова.
Округ № 30 — Алексей Колмаков.
Округ № 31 — Оксана Жучкова.
Округ № 32 — Александр Сафронов.
Округ № 33 — Ростислав Белых.
Округ № 34 — Иван Брилка.
Округ № 35 — Александр Панько.
Практически все фамилии иркутянам хорошо знакомы. Есть и новенькие — как говорится, «свежая кровь». Вот только этот список вовсе не означает, что иркутяне выберут в городскую думу именно этих людей. Иркутск — он такой… непредсказуемый.