Кто взял округа по выборам в думу Ирутска на праймериз «ЕР»

26 мая завершилось предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатов на выдвижение на муниципальных выборах в Иркутской области. Если проще — завершились праймериз «Единой России». Партия определялась с тем, кого ей лучше поддержать при выдвижении кандидатов, чтобы эти люди точно выиграли выборы на своих округах. В этом «ЕР» помогали граждане, которым не лень было пройти минимальную регистрацию и потратить время на выбор.