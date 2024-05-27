Врио министра строительства Самарской области написал заявление об увольнении

По данным «Ъ-Волга», заявление еще не подписано. Алексей Веселов занимает эту должность чуть меньше четырех месяцев — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил его главой министерства 31 января.
До назначения врио министра строительства Алексей Веселов с конца октября прошлого года был замглавой городской администрации. С февраля 2022 года возглавлял министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В 2015 году был избран главой Сергиевского района.
Алексей Веселов заменил на посту врио министра строительства Михаила Асеева, которого арестовали в ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская». Однако свой пост Михаил Асеев сохранял до января текущего года.
До Михаила Асеева министром строительства региона был Николай Плаксин, который находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». В апреле 2023 года министра арестовали.
На следующей неделе правительство Самарской области может покинуть Наталья Катина. Она исполняет обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. Хотя на сайте областного правительства указана в качестве заместителя председателя правительства Самарской области.