Врио министра строительства Самарской области написал заявление об увольнении

До Михаила Асеева министром строительства региона был Николай Плаксин, который находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». В апреле 2023 года министра арестовали.