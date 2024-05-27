Спустя месяц на посту мэра Новосибирска Кудрявцев поменял команду Локтя

За это время в администрации принято сразу несколько кадровых решений.
Команда экс-мэра Анатолия Локтя постепенно покидает мэрию. Ниже список тех, кто покидает администрацию.
3 мая 2024 года о своём уходе заявил глава администрации центрального округа Сергей Канунников, в этот же день заявление написал начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев.
Спустя три дня, 6 мая, подал в отставку заместитель мэра по организационной и кадровой работе Геннадий Захаров.
8 мая стало известно, что уходит начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.
На следующий день увольнительную написал начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн.
А 15 мая желание уйти изъявила начальник правового департамента Маргарита Маслова.
О своём увольнении также рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.
Список тех, кто вошёл в команду Максима Кудрявцева.
Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло, сменивший Артема Скатова.
Ещё одну должность вице-мэра занял Максим Останин.
Начальницей департамента организационно-контрольной работы назначена Ксения Антонова. Она сменила Сергея Кудрявцева. Отмечается, что Антонова прежде работала помощницей Кудрявцева в Госдуме.
Руководство правовым департаментом на себя взял Сергей Копырин.
По мнению политологов, кадровые перестановки в мэрии Новосибирска продолжатся. На 20 мая в администрации насчитывается 81 предложение о работе, однако часть из них были выставлены ещё при предыдущем главе. Среди вакансий числятся руководители подразделений. Например, свободно место начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что Анна Терешкова сообщила о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска.