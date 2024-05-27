Спустя месяц на посту мэра Новосибирска Кудрявцев поменял команду Локтя

По мнению политологов, кадровые перестановки в мэрии Новосибирска продолжатся. На 20 мая в администрации насчитывается 81 предложение о работе, однако часть из них были выставлены ещё при предыдущем главе. Среди вакансий числятся руководители подразделений. Например, свободно место начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства.