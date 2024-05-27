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Спустя месяц на посту мэра Новосибирска Кудрявцев поменял команду Локтя

27 мая 2024 года исполнился месяц, как Максим Кудрявцев находится на посту мэра Новосибирска — инаугурация прошла 26 апреля.

Источник: Сиб.фм

За это время в администрации принято сразу несколько кадровых решений.

Команда экс-мэра Анатолия Локтя постепенно покидает мэрию. Ниже список тех, кто покидает администрацию.

3 мая 2024 года о своём уходе заявил глава администрации центрального округа Сергей Канунников, в этот же день заявление написал начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев.

Спустя три дня, 6 мая, подал в отставку заместитель мэра по организационной и кадровой работе Геннадий Захаров.

8 мая стало известно, что уходит начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.

13 мая о планах покинуть мэрию Новосибирска рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

На следующий день увольнительную написал начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн.

А 15 мая желание уйти изъявила начальник правового департамента Маргарита Маслова.

О своём увольнении также рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

Список тех, кто вошёл в команду Максима Кудрявцева.

Вице-мэром стал Евгений Попантонопуло, сменивший Артема Скатова.

Ещё одну должность вице-мэра занял Максим Останин.

Начальницей департамента организационно-контрольной работы назначена Ксения Антонова. Она сменила Сергея Кудрявцева. Отмечается, что Антонова прежде работала помощницей Кудрявцева в Госдуме.

Руководство правовым департаментом на себя взял Сергей Копырин.

По мнению политологов, кадровые перестановки в мэрии Новосибирска продолжатся. На 20 мая в администрации насчитывается 81 предложение о работе, однако часть из них были выставлены ещё при предыдущем главе. Среди вакансий числятся руководители подразделений. Например, свободно место начальника департамента транспорта и дорожного благоустройства.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что Анна Терешкова сообщила о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска.