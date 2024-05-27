Лукашенко: взаимодействие Беларуси и Никарагуа выходит на новый уровень

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил от белорусов и себя лично коллегу из Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и народ этой страны с 30-летием установления дипотношений, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
По словам Лукашенко, для Беларуси Никарагуа является значимым партнером в Латиноамериканском регионе.
При этом он отметил, что белорусской стороне важно не только поддерживать, но и укреплять контакты. Как пояснил президент, это необходимо, чтобы «совместно противостоять глобальным вызовам и угрозам, содействовать построению многополярного и справедливого миропорядка для обеспечения устойчивого развития обоих государств».
«Взаимодействие двух стран, основанное на доверие и уважении, выходит на качественно новый уровень».
Лукашенко также полагает, что договоренности, которые были достигнуты во время визита белорусской делегации в Манагуа в апреле этого года, заложили прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества. Глава белорусского государства уверен, что они станут «мощным импульсом для эффективного использования существующего потенциала в экономической, гуманитарной и других сферах общего интереса».
Президент пожелал лидеру Никарагуа дальнейших успехов в государственных делах, а также доброго здоровья и счастья ему и его близким, а жителям этой страны — мира и благополучия.