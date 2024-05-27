Лукашенко: взаимодействие Беларуси и Никарагуа выходит на новый уровень

Лукашенко также полагает, что договоренности, которые были достигнуты во время визита белорусской делегации в Манагуа в апреле этого года, заложили прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества. Глава белорусского государства уверен, что они станут «мощным импульсом для эффективного использования существующего потенциала в экономической, гуманитарной и других сферах общего интереса».