Узбекистан подписал соглашения с британскими университетами и образовательными организациями

В 20-м заседании Всемирного образовательного форума в этом году приняли участие 130 министров и заместителей министров из более чем 100 стран, представители различных организаций, занимающихся образовательными услугами, и престижных компаний. Узбекскую делегацию возглавила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.
Как сообщает «Дунё», наша делегация провела двусторонние переговоры с руководителями и представителями образовательных компаний и организаций разных стран.
По итогам этих встреч подписан ряд взаимовыгодных соглашений с университетами и организациями Pearson, QAA, Cambridge University Press & Assessment, AQA, Times Higher Education, Портсмутским университетом, Норвичским институтом языкового образования, университетом Вулверхэмптона и другими.
С Портсмутским университетом достигнута договоренность о подготовке педагогических кадров, с организацией NILE заключены соглашения, которые предоставляют возможность непрерывного профессионального развития по всем предметным областям руководству и педагогам 65 инновационных школ республики.
В рамках визита состоялась встреча со Стивом Кингом, руководителем отдела европейского, центральноазиатского и пакистанского образовательного сотрудничества University Press and Assessment, по итогам которой был подписан двусторонний документ между Центром развития цифрового образования и Кембриджем.
По итогам переговоров с вице-президентами Ассоциации индустрии компьютерных технологий (CompTIA) Эми Кардел и Джейсоном Моссом подписана трехсторонняя программа сотрудничества между CompTIA, ассоциацией IT-образования и университетом AMITY в Ташкенте.
Состоялась встреча с основателем IT-компании CleverDucks Питером Карделом, на которой обсуждены проекты HQ ва «Зеро Риск» для выхода на рынок стран СНГ через Узбекистан, в соответствии со стратегией расширения компании.
Напомним, Международный цифровой университет в Узбекистане и Вулверхемптонский университет подписали генеральное соглашение. Теперь выпускники узбекского вуза, обучаясь в Ташкенте, получат диплом британского образца.