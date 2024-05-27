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Узбекистан подписал соглашения с британскими университетами и образовательными организациями

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Всемирном образовательном форуме в Лондоне узбекская делегация подписала ряд взаимовыгодных соглашений с различными британскими университетами и образовательными организациями, передает корреспондент Podrobno.uz.

В 20-м заседании Всемирного образовательного форума в этом году приняли участие 130 министров и заместителей министров из более чем 100 стран, представители различных организаций, занимающихся образовательными услугами, и престижных компаний. Узбекскую делегацию возглавила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.

Как сообщает «Дунё», наша делегация провела двусторонние переговоры с руководителями и представителями образовательных компаний и организаций разных стран.

По итогам этих встреч подписан ряд взаимовыгодных соглашений с университетами и организациями Pearson, QAA, Cambridge University Press & Assessment, AQA, Times Higher Education, Портсмутским университетом, Норвичским институтом языкового образования, университетом Вулверхэмптона и другими.

В частности, между Министерством дошкольного и школьного образования и организацией Pearson подписано соглашение о сотрудничестве в совершенствовании системы оценивания в школах, а также оказании технической помощи в повышении квалификации учителей и директоров.

С Портсмутским университетом достигнута договоренность о подготовке педагогических кадров, с организацией NILE заключены соглашения, которые предоставляют возможность непрерывного профессионального развития по всем предметным областям руководству и педагогам 65 инновационных школ республики.

В рамках визита состоялась встреча со Стивом Кингом, руководителем отдела европейского, центральноазиатского и пакистанского образовательного сотрудничества University Press and Assessment, по итогам которой был подписан двусторонний документ между Центром развития цифрового образования и Кембриджем.

По итогам переговоров с вице-президентами Ассоциации индустрии компьютерных технологий (CompTIA) Эми Кардел и Джейсоном Моссом подписана трехсторонняя программа сотрудничества между CompTIA, ассоциацией IT-образования и университетом AMITY в Ташкенте.

Состоялась встреча с основателем IT-компании CleverDucks Питером Карделом, на которой обсуждены проекты HQ ва «Зеро Риск» для выхода на рынок стран СНГ через Узбекистан, в соответствии со стратегией расширения компании.

Напомним, Международный цифровой университет в Узбекистане и Вулверхемптонский университет подписали генеральное соглашение. Теперь выпускники узбекского вуза, обучаясь в Ташкенте, получат диплом британского образца.

образование