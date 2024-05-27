Узбекистан подписал соглашения с британскими университетами и образовательными организациями

В 20-м заседании Всемирного образовательного форума в этом году приняли участие 130 министров и заместителей министров из более чем 100 стран, представители различных организаций, занимающихся образовательными услугами, и престижных компаний. Узбекскую делегацию возглавила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.

Как сообщает «Дунё», наша делегация провела двусторонние переговоры с руководителями и представителями образовательных компаний и организаций разных стран.

По итогам этих встреч подписан ряд взаимовыгодных соглашений с университетами и организациями Pearson, QAA, Cambridge University Press & Assessment, AQA, Times Higher Education, Портсмутским университетом, Норвичским институтом языкового образования, университетом Вулверхэмптона и другими.

В частности, между Министерством дошкольного и школьного образования и организацией Pearson подписано соглашение о сотрудничестве в совершенствовании системы оценивания в школах, а также оказании технической помощи в повышении квалификации учителей и директоров.