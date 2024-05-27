В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам

«Вносим (проект — ред.) сегодня», — сказал он РИА Новости.
Ранее депутат опубликовал в своем Telegram-канале документы по законопроекту. Изменения предлагается внести в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях». «Законопроект предусматривает изменение редакции пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, которая предусматривает предоставление права на досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся в них студентов», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что нынешний закон предоставляет право на досрочное пенсионное обеспечение лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей. Инициаторы законопроекта объясняют, что с момента утверждения прежних правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Как следствие, педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.