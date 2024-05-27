В Госдуму внесут законопроект о досрочной пенсии педагогам

Отмечается, что нынешний закон предоставляет право на досрочное пенсионное обеспечение лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в организациях для детей. Инициаторы законопроекта объясняют, что с момента утверждения прежних правил в 2002 году увеличился возраст поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения выпускников общеобразовательной школы после окончания ими 11-го класса, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Как следствие, педагогические работники указанных учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.