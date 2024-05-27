В Новороссийске 27 мая состоятся учебные стрельбы

Мы писали, в школах и колледжах Кубани 20 мая прошли антитеррористические учения. Как отметил министр просвещения региона Сергей Кравцов, сейчас важно обеспечить безопасность учащихся и преподавателей. В ходе учений были закреплены навыки, от которых в критической ситуации зависят жизни и здоровье школьников. Также была проверена работоспособность систем оповещения, отработанны алгоритмы действия в случае ЧС.