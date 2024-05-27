Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске 27 мая состоятся учебные стрельбы

В Новороссийске 27 мая состоятся учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города.

Звуки стрельбы прозвучат днем с 11 до 13 часов и вечером с 21 до 23 часов. Учения будут проведены силами Новороссийской военно-морской базы в акватории моря.

Напомним, в Геленджике учения состоялись 23 мая. Здесь отрабатывали сценарий спасения людей, а также тушения пожара на морском судне и ликвидации разлива нефти в морском порту.

Мы писали, в школах и колледжах Кубани 20 мая прошли антитеррористические учения. Как отметил министр просвещения региона Сергей Кравцов, сейчас важно обеспечить безопасность учащихся и преподавателей. В ходе учений были закреплены навыки, от которых в критической ситуации зависят жизни и здоровье школьников. Также была проверена работоспособность систем оповещения, отработанны алгоритмы действия в случае ЧС.

учения