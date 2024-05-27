Беларусь получила 27 лицензий на участие в Олимпиаде в Париже

Подчеркивается, что белорусским спортсменам пришлось проходить сложнейший отбор на летние Олимпийские игры. В эфире телеканала обратили внимание на то, что многим уменьшили сроки на подготовки. Кроме того, некоторых спортсменов долго не допускали, некоторым пытались ограничить квоты до максимума. Отмечается, что у белорусской команды есть 27 лицензий на участие в Олимпиаде в Париже.