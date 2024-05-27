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Беларусь получила 27 лицензий на участие в Олимпиаде в Париже

Белорусская команда получила 27 лицензий на участие в Олимпийских играх в Париже.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь получила 27 лицензий на участие в Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Подчеркивается, что белорусским спортсменам пришлось проходить сложнейший отбор на летние Олимпийские игры. В эфире телеканала обратили внимание на то, что многим уменьшили сроки на подготовки. Кроме того, некоторых спортсменов долго не допускали, некоторым пытались ограничить квоты до максимума. Отмечается, что у белорусской команды есть 27 лицензий на участие в Олимпиаде в Париже.