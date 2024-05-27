Афганистан намерен провести в Ташкенте выставку своих товаров

«Мы находимся в процессе обсуждения, точная дата пока не известна. Возможно, в течение месяца. Наши усилия направлены на транспортировку афганской продукции по наземным маршрутам чтобы провести очень большую выставку в Ташкенте», — отметил афганский чиновник.