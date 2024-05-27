Афганистан намерен провести в Ташкенте выставку своих товаров

Об этом изданию TOLOnews сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нооруддин Азизи.
«Мы находимся в процессе обсуждения, точная дата пока не известна. Возможно, в течение месяца. Наши усилия направлены на транспортировку афганской продукции по наземным маршрутам чтобы провести очень большую выставку в Ташкенте», — отметил афганский чиновник.
Также он добавил, что Афганистан, прилагает усилия по увеличению торговли через иранский порт Чабахар, а также ведет переговоры по снижению стоимости транспортировки афганских товаров в страны Центральной Азии.
Напомним, что в апреле 2024 года делегация деловых кругов Афганистана подписала с узбекскими компаниями экспортные контракты на 44 миллиона долларов.