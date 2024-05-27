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Афганистан намерен провести в Ташкенте выставку своих товаров

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В следующем месяце в Узбекистане планируется провести выставку товаров из Афганистана. В ней примут участие около 250 афганских предпринимателей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом изданию TOLOnews сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нооруддин Азизи.

«Мы находимся в процессе обсуждения, точная дата пока не известна. Возможно, в течение месяца. Наши усилия направлены на транспортировку афганской продукции по наземным маршрутам чтобы провести очень большую выставку в Ташкенте», — отметил афганский чиновник.

Также он добавил, что Афганистан, прилагает усилия по увеличению торговли через иранский порт Чабахар, а также ведет переговоры по снижению стоимости транспортировки афганских товаров в страны Центральной Азии.

Напомним, что в апреле 2024 года делегация деловых кругов Афганистана подписала с узбекскими компаниями экспортные контракты на 44 миллиона долларов.