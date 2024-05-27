Матвиенко поздравила жителей Петербурга с днем основания города

«В этот день мы отдаем дань уважения славному прошлому Санкт-Петербурга, искренне радуемся его сегодняшним успехам и с надеждой смотрим в будущее. Санкт-Петербург — город с особой, героической судьбой. Он не только сыграл важнейшую роль в становлении России как сильной державы, но и показал исключительный пример мужества и отваги, выдержав почти 900 дней самой страшной за всю историю человечества фашистской блокады», — говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора города Александра Беглова и спикера законодательного собрания Александра Бельского, текст которой распространила пресс-служба СФ.
Она отметила, что в настоящее время Петербург является признанным научным и культурным центром мирового уровня.
«В городе сформирована мощная промышленная база, в том числе в сфере высоких технологий. В Северной столице работают ведущие российские вузы и учреждения культуры, создаются инновационные медицинские кластеры, модернизируются социальные объекты, реализуются важные инфраструктурные проекты. Эти и многие другие достижения стали возможны в первую очередь благодаря труду, таланту и очень теплому, преданному отношению петербуржцев к своему городу».
Матвиенко пожелала Петербургу процветания и больших успехов.
«Глубоко убеждена, что именно люди составляют душу Санкт-Петербурга, сохраняют его великую историю и двигают его вперед, к новым свершениям. Дорогие петербуржцы! От всего сердца желаю вам радости, здоровья и благополучия, а нашему городу — процветания и больших успехов!» — отметила она.
Санкт-Петербург 27 мая отмечает очередную дату со дня своего основания: в этот день 321 год назад Петр I заложил крепость, которой дал имя в честь святого апостола Петра.