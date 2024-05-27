Матвиенко поздравила жителей Петербурга с днем основания города

«В этот день мы отдаем дань уважения славному прошлому Санкт-Петербурга, искренне радуемся его сегодняшним успехам и с надеждой смотрим в будущее. Санкт-Петербург — город с особой, героической судьбой. Он не только сыграл важнейшую роль в становлении России как сильной державы, но и показал исключительный пример мужества и отваги, выдержав почти 900 дней самой страшной за всю историю человечества фашистской блокады», — говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора города Александра Беглова и спикера законодательного собрания Александра Бельского, текст которой распространила пресс-служба СФ.