Павловский: демократия в Молдове существует только на бумаге

«К сожалению, наши партнеры по развитию не знают реальной ситуации, поэтому те, кто страдает от нарушения демократических принципов в Молдове, молчат, они не знают, как защитить свои права. Они не знают процедуры защиты своих прав, у них нет необходимой смелости, у них нет финансовых ресурсов, у них нет человеческих ресурсов», — считает экс-министр.