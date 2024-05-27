Павловский: демократия в Молдове существует только на бумаге

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Демократии в Молдове практически не существует, а власти делают все возможное, чтобы ее ликвидировать, заявил в интервью бывший глава Министерства юстиции, экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский.
«Демократии в Молдове практически не существует, она существует только на бумаге, хотя сейчас она не существует и на бумаге, потому что они изменили большинство нормативных актов, которые могли бы говорить о существовании демократии в нашей стране», — заявил Павловский в эфире телеканала N4.
По его словам, защита демократии в Молдове на сегодняшний день стала первоочередной задачей.
«К сожалению, наши партнеры по развитию не знают реальной ситуации, поэтому те, кто страдает от нарушения демократических принципов в Молдове, молчат, они не знают, как защитить свои права. Они не знают процедуры защиты своих прав, у них нет необходимой смелости, у них нет финансовых ресурсов, у них нет человеческих ресурсов», — считает экс-министр.