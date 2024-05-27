Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации

Об этом сегодня, 27 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе правительства.
Айзада Курманова родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.
Трудовую деятельность начала в 1992 году учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ. В 2002—2007 годы была начальником отдела внутренней политики акимата Экибастуза, в 2007—2009 годы — замакима Экибастуза, в 2009—2011 годы — начальником Управления внутренней политики Павлодарской области, в 2011—2014 годы — акимом Лебяжинского района Павлодарской области, в 2014—2016 годы — первым зампредседателя Павлодарского областного филиала партии Nur Otan (ныне Amanat), в 2016—2020 годы — депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.
С 2020 года по настоящее время занимала должность замакима Павлодарской области.