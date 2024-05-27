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В ВВО начали прибывать новобранцы весеннего призыва

В течение двух недель новобранцы пройдут курс индивидуальной общевойсковой подготовки.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащие весеннего призыва прибыли в соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В частности, несколько десятков новобранцев прибыли в артиллерийское соединение Восточного военного округа из Кемеровской области.

В ходе весеннего призыва 2024 года в ряды общевойсковой армии спланировано принять более одной тысячи призывников.

Отметим, что в течение двух недель новобранцы пройдут курс индивидуальной общевойсковой подготовки, который завершится выходом на полигон для выполнения стрельб из автоматов и метания ручных учебно-имитационных гранат.

Завершится курс подготовки торжественной церемонией принятия Воинской присяги на верность Родине.

«Служба в армии для меня очень важна, так как я планирую в будущем работать в госструктуре и это открывает мне дорогу в разных сферах деятельности. За этот год планирую многому научиться, этому научит армия» — сказал новобранец Алексей Пермяков.