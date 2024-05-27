В ВВО начали прибывать новобранцы весеннего призыва

Военнослужащие весеннего призыва прибыли в соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В частности, несколько десятков новобранцев прибыли в артиллерийское соединение Восточного военного округа из Кемеровской области.
В ходе весеннего призыва 2024 года в ряды общевойсковой армии спланировано принять более одной тысячи призывников.
Отметим, что в течение двух недель новобранцы пройдут курс индивидуальной общевойсковой подготовки, который завершится выходом на полигон для выполнения стрельб из автоматов и метания ручных учебно-имитационных гранат.
Завершится курс подготовки торжественной церемонией принятия Воинской присяги на верность Родине.
«Служба в армии для меня очень важна, так как я планирую в будущем работать в госструктуре и это открывает мне дорогу в разных сферах деятельности. За этот год планирую многому научиться, этому научит армия» — сказал новобранец Алексей Пермяков.