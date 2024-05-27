В конгрессе США пообещали передать Тайваню новое оружие, а «не как Украине»

«В отличие от Украины, я получаю много вопросов об этом, где преимущественно сухопутная война (в случае Тайваня. — Прим. ред.), это в первую очередь морские сражения. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые», — сказал политик.
Он подчеркнул, что острову будут поставлять вооружения из новых запасов. При этом некоторые переданные системы будут обладать новейшими американскими технологиями.
Делегация конгресса США во главе с Макколом находится на Тайване с 26 по 30 мая. В понедельник политиков принял глава администрации острова Лай Циндэ. Его инаугурация которого состоялась 20 мая, после чего Восточная зона боевого командования НОАК
Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип «одного Китая» и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
КНР не раз призывала США уважать принцип «одного Китая», прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, «продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип “одного Китая” и три совместных китайско-американских коммюнике <…>, это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня».