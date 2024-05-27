Генсек НАТО подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ

Столтенберг повторил свой призыв на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. По его словам, пойти на такие меры необходимо в условиях наступления российской армии под Харьковом. Он считает, что нанесение украинской армией ударов по территории РФ можно рассматривать как самооборону.
«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», — убежден генсек НАТО (цитата по ТАСС).
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