Генсек НАТО подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», — убежден генсек НАТО (цитата по ТАСС).