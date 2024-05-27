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Генсек НАТО подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории РФ. С призывом снять эти ограничения он официально выступил на прошлой неделе.

Источник: AP 2023

Столтенберг повторил свой призыв на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. По его словам, пойти на такие меры необходимо в условиях наступления российской армии под Харьковом. Он считает, что нанесение украинской армией ударов по территории РФ можно рассматривать как самооборону.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», — убежден генсек НАТО (цитата по ТАСС).

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