Захарова ответила на намерение президента Эстонии «поставить Россию на колени»

«А как это? Пусть покажет», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя слова Кариса.
Эстонский президент ранее дал интервью финскому вещателю Yle. Он заявил, что самое главное — «остановить российскую военную машину».
«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьёзные дискуссии о прекращении войны на Украине», — утверждал президент Эстонии.
Он не уточнил, как именно Эстония намерена это сделать.
По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, стратегия Европы и США по конфликту на Украине полностью провалилась, а санкции не поставили Россию на колени.