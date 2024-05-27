Экс-командующий ТОФ победил на праймериз «Единой России» в Приморье

Для адмирала это не первый политический опыт. В декабре 2011 года он, на тот момент командующий Восточным военным округом, баллотировался в депутаты Госдумы по списку партии «Единая Россия». Минуя праймериз ОНФ (тогда отбор проходил под его эгидой), Константин Сиденко и тралмастер Вячеслав Васильев (как символ присутствия рабочего класса) вошли в основную тройку списка Приморской региональной группы от «Единой России». А возглавил ее первый вице-премьер Игорь Шувалов. По итогам выборов адмирал получил право на депутатский мандат, но отказался от него, как Шувалов и Васильев. Мандат был передан депутату предыдущего созыва Эльмире Глубоковской.