Экс-командующий ТОФ победил на праймериз «Единой России» в Приморье

Экс-командующий ТОФ и ВВО, председатель Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко победил на праймериз «Единой России». Адмирал в отставке, возглавляющий сейчас одну из структур «Росатома», представит партию на довыборах в Заксобрание по округу № 10, освободившемуся в связи с переходом в Совет Федерации экс-спикера ЗС Александра Ролика. Своего нового представителя в краевом парламенте избиратели часть Советского района Владивостока и часть города Артема будут избирать в сентябре, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 27 мая, приморская «Единая Россия» подвела итоги предварительного электронного голосования, на котором определились кандидаты для выдвижения от партии для участия в дополнительных выборах депутата Заксобрания по округу № 10, а также выборах в Думу Уссурийского городского округа.
Голосование проходило с 20 по 26 мая на сайте pg.er.ru. В пресс-службе ПРО ЕР сообщили, что на него зарегистрировались более 8 тысяч жителей Уссурийска, Владивостока и Артема. Для верификации избирателей им нужно было пройти авторизацию через сервис Госуслуги — таким образом исключается любая возможность фальсификаций.
Для адмирала это не первый политический опыт. В декабре 2011 года он, на тот момент командующий Восточным военным округом, баллотировался в депутаты Госдумы по списку партии «Единая Россия». Минуя праймериз ОНФ (тогда отбор проходил под его эгидой), Константин Сиденко и тралмастер Вячеслав Васильев (как символ присутствия рабочего класса) вошли в основную тройку списка Приморской региональной группы от «Единой России». А возглавил ее первый вице-премьер Игорь Шувалов. По итогам выборов адмирал получил право на депутатский мандат, но отказался от него, как Шувалов и Васильев. Мандат был передан депутату предыдущего созыва Эльмире Глубоковской.
Досье: Константин Сиденко, адмирал в запасе. Родился в 1953 г. в Хабаровске. В 1975 г. окончил ТОВВМУ им. С. О. Макарова и начал службу в экипаже атомной подводной лодки на Камчатке. Во время службы на подводных лодках вплоть до 1987 г. занимал командирские позиции.
Окончил ряд специализированных учебных заведений, в том числе Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в 1994 г.
Получил назначение на ТОФ, став командиром 45-й дивизии подводных лодок. Годом позже получил звание контр-адмирала. Затем служил в должности начальника различных штабов. Командовал войсками и силами на северо-востоке РФ. В 2001 г. присвоено звание вице-адмирала. С апреля 2002 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом. С мая 2006 г. — командующий Балтийским флотом.
После ухода со службы возглавлял Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ «ДальРАО») — филиал «РосРАО», структуру госкорпорации «Росатом». Входил в состав Общественной палаты Приморского края. Был представителем Приморья в Общественной палате РФ.
Константин Сиденко возглавляет Владивостокское морское собрание, является президентом Федерации зимнего плавания России. В 2018 году стал одним из четырех сопредседателей регионального штаба общественной поддержки Владимира Путина на выборах президента.
Напомним, вакансия по округу № 10 образовалась в прошлом году. Избиратели территории практически на год остались без представительства после назначения спикера ЗС и депутата от этого округа Александра Ролика сенатором от исполнительной власти края.