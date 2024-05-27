В Башкирии упразднят Резервный фонд

В соответствии с бюджетным кодексом РФ практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Так, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. К тому же резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда правительства республики.