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В Башкирии упразднят Резервный фонд

На днях в Башкирии будет принят закон об упразднении Резервного фонда республики. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что формирование Резервного фонда Башкирии в последние годы не осуществлялось.

В соответствии с бюджетным кодексом РФ практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Так, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. К тому же резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда правительства республики.

Фактически закон «О Резервном фонде Республики Башкортостан», принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность.