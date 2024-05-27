В Башкирии упразднят Резервный фонд

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что формирование Резервного фонда Башкирии в последние годы не осуществлялось.
В соответствии с бюджетным кодексом РФ практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Так, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. К тому же резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда правительства республики.
Фактически закон «О Резервном фонде Республики Башкортостан», принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность.