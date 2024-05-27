Что известно о протестах в Армении

Акции протеста, которые возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, начались в Армении после новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.