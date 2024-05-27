В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Начальником Управления транспорта и связи администрации Уфы назначен Ильдар Салихов. Он родился в 1972 году в деревне Урьяды Мишкинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при главе РБ по специальности «Государственное и муниципальное управление». До назначения работал заместителем начальника городского Управления транспорта.