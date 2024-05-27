В администрации Уфы произошли кадровые изменения

Начальником Управления транспорта и связи администрации Уфы назначен Ильдар Салихов. Он родился в 1972 году в деревне Урьяды Мишкинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при главе РБ по специальности «Государственное и муниципальное управление». До назначения работал заместителем начальника городского Управления транспорта.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы возглавил Арсен Латыпов. Он родился в 1980 году в селе Киргиз-Мияки Миякинского района. Окончил Военный финансово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит», а также прошел профессиональную переподготовку по направлению «Юриспруденция» в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете.
Работал в финансовой сфере в различных организациях, затем несколько лет трудился на муниципальных предприятиях «Горзеленхоз» и «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города», которое возглавлял до назначения на новую должность.