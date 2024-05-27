Молдову накроет волна экспроприации: В каких случаях граждане страны могут лишиться своего имущества — полный список

Согласно закону, под экспроприацией понимается передача имущества и имущественных прав из частной собственности в публичную для проведения общественно-полезных работ национального или местного значения после справедливого и предварительного возмещения ущерба.
До изменения закона в роли экспроприатора могли выступать центральные органы государства, сейчас же этим правом наделены и местные советы. Последние получили право экспроприировать земельные участки, недра, водные бассейны, леса, здания, сооружения и другие объекты, а также права на пользование недвижимым имуществом.
Список общественно-полезных работ очень длинный и включает:
- геологические разведка и исследования;
- добыча и переработка полезных ископаемых;
- сооружения, предназначенные для производства электроэнергии;
- пути сообщения и необходимые для их обслуживания сооружения;
- прокладка, выравнивание и расширение улиц;
- системы связи, теплофикации, канализации, очистки и удаления сточных вод, обеспечения электроэнергией, водой и газом;
- сооружения, предназначенные для охраны окружающей среды;
- дамбы для регулирования уровня воды в реках и водохранилищах, а также для уменьшения паводка;
- гидрометеорологические, сейсмические станции и системы предупреждения и предотвращения опасных природных явлений и оповещения населения;
- работы по предотвращению глубинных эрозий почв;
- системы ирригации и осушения;
- земельные участки под строительство жилья, входящего в государственный фонд, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и обеспечения и других объектов социального назначения, являющихся публичной собственностью, а также зданий для размещения публичной администрации, судебных инстанций, посольств, консульств, представительств зарубежных стран и международных организаций;
- работы по организации общественных парков и кладбищ, а также по переработке, обработке, рециркуляции, удалению, складированию или захоронению отходов;
- реконструкция городов, жилых и промышленных зон, существующих архитектурных комплексов в соответствии с градостроительными планами населенного пункта, утвержденными в соответствии с законом местным советом;
- спасение, охрана и восстановление памятников, исторических комплексов и местностей, национальных парков, природных заповедников и памятников природы;
- предупреждение природных бедствий: землетрясений, затоплений, оползней, обвалов и других опасных природных явлений;
- оборона страны, общественный порядок и национальная безопасность;
- спасение и охрана культурно-художественных и исторических ценностей, имеющих исключительное значение для национальных чувств народа, а также документов, удостоверяющих государственность страны;
- спасение, охрана и обеспечение воспроизводства видов растений, животных и других представителей живой природы, находящихся на грани исчезновения.
Общественно-полезными работами местного значения являются работы, которые соответствует целям и интересам населенного пункта либо группы населенных пунктов в составе административно-территориальной единицы. Общественная полезность таких работ провозглашается местным советом.
Возможно, эти изменения в закон преследовали благие цели. Но учитывая коррупцию в местных советах и засилье строительной мафии, можно представить, сколько необоснованных экспроприаций, беззаконий и скандалов они породят.