Молдову накроет волна экспроприации: В каких случаях граждане страны могут лишиться своего имущества — полный список

До изменения закона в роли экспроприатора могли выступать центральные органы государства, сейчас же этим правом наделены и местные советы. Последние получили право экспроприировать земельные участки, недра, водные бассейны, леса, здания, сооружения и другие объекты, а также права на пользование недвижимым имуществом.