Логика действий режима Санду ясна — после того, как они использовали войну в Украине для оправдания своей некомпетентности и провалов во всех сферах, теперь им нужны новые драматичные сценарии, чтобы под предлогом всё той же «войны» продлить своё пребывание у власти. Будьте уверены, в предстоящей избирательной кампании вы не услышите ни Майю Санду, ни желтых человечков из PAS, говорящих об успехах в управлении страной — они будут говорить о войне, о том, как Молдова вооружается, как она заключает внешние договора в военной области, как они будут сочетаться с не пойми какими международными военными договоренностями и т. д. Не удивляйтесь: война — единственная тема, о которой они могут говорить! Их не интересует мир!