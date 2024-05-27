Ирина Влах обратилась к оппозиционным партиям в Молдове: Нам надо обеспечить мир в стране

Республика Молдова переживает чрезвычайно сложный период — помимо углубления экономического, социального, демографического кризиса, а также кризиса в сфере юстиции, мы видим всё больше признаков того, что власти готовят нашу страну к опасным сценариям, которые могут подорвать мир. Мир, который мы ценим больше всего. Только сохраняя мир, мы будем иметь ту минимальную базу, на которой можно восстановить Республику Молдова после ухода режима Майи Санду.
Логика действий режима Санду ясна — после того, как они использовали войну в Украине для оправдания своей некомпетентности и провалов во всех сферах, теперь им нужны новые драматичные сценарии, чтобы под предлогом всё той же «войны» продлить своё пребывание у власти. Будьте уверены, в предстоящей избирательной кампании вы не услышите ни Майю Санду, ни желтых человечков из PAS, говорящих об успехах в управлении страной — они будут говорить о войне, о том, как Молдова вооружается, как она заключает внешние договора в военной области, как они будут сочетаться с не пойми какими международными военными договоренностями
В последние месяцы «Платформа Молдова» провела кампанию «Голос народа». После прямого общения с гражданами мы с коллегами убедились, что люди боятся войны. Они со страхом смотрят на заявления и действия властей и именно их считают угрозой миру в Молдове. Мы ответили на ожидания народа и обратились с конкретными вопросами Майе Санду и ее режиму. Мы попросили их публично ответить на вопросы, которые задают люди. Они предпочли проигнорировать граждан и их опасения.
Видя такое вызывающее отношение к людям и проблеме, которая их беспокоит, я сформулировала «Обязательство по обеспечению мира» и предложила Майе Санду его подписать. Также я подготовила проект Декларации Парламента Республики Молдова о необходимости обеспечения мира, которую разослала депутатам. И Майя Санду и Парламент в очередной раз проигнорировали инициативу граждан. В таком случае возникает логичный вопрос: почему Майя Санду не хочет публично взять на себя обязательство обеспечить мир в Молдове? Почему Парламент отказывается принять такой важный документ как Декларация о мире? Ответ один: желтые человечки Майи Санду не заинтересованы в мире — у них другие заботы, которые совершенно несовместимы с миром!
В этой ситуации «Платформа Молдова» решила обратиться к оппозиционным силам с призывом строго отслеживать действия властей через призму тех готовящихся сценариев, что могут подорвать мир в нашей прекрасной маленькой стране. Наш долг — противостоять подобным сценариям и намерениям властей, потому что только вместе мы сможем заставить режим Майи Санду отказаться от того безумия, которое вынашивается в их головах и которое представляет реальную опасность для страны и граждан. Вместе мы сможем остановить авантюристов, желающих втянуть Молдову в опасные сценарии! Вместе мы сможем гарантировать мир, в котором так нуждается народ Республики Молдова!
Ирина Влах, основатель «Платформы Молдова».
Источник: infotag.md.