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Гросу отправляется во Францию с рабочим визитом

Делегация парламента во главе со спикером отправляется в Париж с двухдневным визитом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу с 27 по 29 мая будет находиться с визитом во Франции по приглашению председателя Национального собрания страны Яэль Браун-Пиве.

В состав молдавской делегации также входят члены парламентской группы дружбы с Францией Марчела Адам и Эрсилия Катрави.

В Париже Гросу встретится с французскими парламентариями — главой Нацсобрания и председателем Сената Жераром Ларчером. Также запланирована беседа с председателем группы дружбы Франция — Молдова в Национальном собрании Дельфин Линжеманн.

«Темы, обсуждаемые на встречах, будут касаться европейской повестки дня Республики Молдова и поддержки, оказываемой государствами ЕС в ее реализации, укрепления молдавско-французского парламентского сотрудничества и стимулирования европейских инвестиций».

говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Традиционно спикер парламента Молдовы также анонсировал встречу с молдавской диаспорой, проживающей во Франции. Гросу посетит предприятие, принадлежащее молдавской семье из города Монтрей, мастерскую художника Серджиу Чиокинэ и Galerie Moldave — торговый бутик, посвященный сохранению истории, ремесел и культуры Молдовы.