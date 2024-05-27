Гросу отправляется во Францию с рабочим визитом

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу с 27 по 29 мая будет находиться с визитом во Франции по приглашению председателя Национального собрания страны Яэль Браун-Пиве.
В состав молдавской делегации также входят члены парламентской группы дружбы с Францией Марчела Адам и Эрсилия Катрави.
В Париже Гросу встретится с французскими парламентариями — главой Нацсобрания и председателем Сената Жераром Ларчером. Также запланирована беседа с председателем группы дружбы Франция — Молдова в Национальном собрании Дельфин Линжеманн.
«Темы, обсуждаемые на встречах, будут касаться европейской повестки дня Республики Молдова и поддержки, оказываемой государствами ЕС в ее реализации, укрепления молдавско-французского парламентского сотрудничества и стимулирования европейских инвестиций».
Традиционно спикер парламента Молдовы также анонсировал встречу с молдавской диаспорой, проживающей во Франции. Гросу посетит предприятие, принадлежащее молдавской семье из города Монтрей, мастерскую художника Серджиу Чиокинэ и Galerie Moldave — торговый бутик, посвященный сохранению истории, ремесел и культуры Молдовы.