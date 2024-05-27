Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных

Дипломат также рассказал, что у Москвы нет планов проводить какие-либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном. «Чисто по формальной причине — отсутствие официального признания», — пояснил он.