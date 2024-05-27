Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных

Как указал дипломат, позиция была передана при согласовании с другими ведомствами. «Позитивная», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, какую позицию занимает МИД по этому вопросу.
«Это (исключение “Талибана” из списка запрещенных перед его признанием — прим. ТАСС) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — добавил Кабулов.
По его словам, признание правительства талибов со стороны РФ стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.
Но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение.
Дипломат также рассказал, что у Москвы нет планов проводить какие-либо мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов в связи со 105-летием установления дипломатических отношений между РФ и Афганистаном. «Чисто по формальной причине — отсутствие официального признания», — пояснил он.
Радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.