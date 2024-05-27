Россия пригласила талибов на ПМЭФ

Кабулов в ответ на вопрос о том, какие темы планируется обсудить с талибами на форуме, отметил, что перспективных сфер сотрудничества много. «Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом», — указал дипломат.