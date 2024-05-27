Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия пригласила талибов на ПМЭФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия направила приглашение движению «Талибан» (запрещено в РФ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Источник: РИА "Новости"

«Им (талибам — прим. ТАСС) приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — сказал он.

Кабулов в ответ на вопрос о том, какие темы планируется обсудить с талибами на форуме, отметил, что перспективных сфер сотрудничества много. «Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом», — указал дипломат.

дипломатия