Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куйвашев прилетел с рабочим визитом в ОАЭ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 мая, УралПолит.Ru. Делегация региона во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прилетела с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона будет принимать участие в мероприятиях промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Перед его открытием губернатор вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андреем Терехиным уже пообщался с иностранными коллегами. Среди них был первый замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди.

Ранее Куйвашев посещал с рабочим визитом китайский Харбин. Губернатор предложил китайским партнерам создать совместные производства в сфере промышленной автоматизации и микроэлектроники на площадке технопарка электронной промышленности «Космос» на Урале.