Куйвашев прилетел с рабочим визитом в ОАЭ

Глава региона будет принимать участие в мероприятиях промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Перед его открытием губернатор вместе с торговым представителем РФ в ОАЭ Андреем Терехиным уже пообщался с иностранными коллегами. Среди них был первый замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди.