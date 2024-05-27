В мэрии Казани представили нового начальника горздрава

«Очень важно, что он детский врач. У детских врачей особенно заботливое и теплое сердце. Пусть его хватит на всю Казань», — сказал господин Метшин о новом главе горздрава. Он назвал господина Филатова «подготовленным человеком», который «всю свою жизнь посвятил медицине».