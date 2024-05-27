В мэрии Казани представили нового начальника горздрава

«Очень важно, что он детский врач. У детских врачей особенно заботливое и теплое сердце. Пусть его хватит на всю Казань», — сказал господин Метшин о новом главе горздрава. Он назвал господина Филатова «подготовленным человеком», который «всю свою жизнь посвятил медицине».
Напомним, Владимир Филатов последние три года возглавлял первую детскую больницу Казани, а до этого работал заместителем главного врача Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).
Пост начальника горздрава Казани ранее занимал Владимир Жаворонков. В апреле он возглавил Кировский и Московский районы Казани после увольнения с этой должности Владимира Миронова по утрате доверия.