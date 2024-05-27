Лукашенко проведет встречу с губернатором Алтайского края России 27 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 мая 2024 года, проведет встречу с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
Сообщается, что во Дворце Независимости в Минске продолжат обсуждать сотрудничество Беларуси и России, но на этот раз на региональном уровне.
«Первый проведет переговоры с губернатором Алтайского края. Виктор Томенко прибыл в Беларусь вместе с внушительной делегацией», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале напомнили, что Алтайский край называют житницей Сибири. Так, это самый крупный регион России, а также крупнейший производитель зерна. Уточняется, что именно в Алтайском крае получают пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа. Говорится, что президент Беларуси и губернатор будут обсуждать не только сельское хозяйство.
«Президент, как обычно, расставит приоритеты и наметит перспективы по сотрудничеству», — уточнили в сообщении.