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Лукашенко проведет встречу с губернатором Алтайского края России 27 мая

Лукашенко проведет переговоры с губернатором Алтайского края России Томенко.

Источник: Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 мая 2024 года, проведет встречу с губернатором Алтайского края России Виктором Томенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Сообщается, что во Дворце Независимости в Минске продолжат обсуждать сотрудничество Беларуси и России, но на этот раз на региональном уровне.

«Первый проведет переговоры с губернатором Алтайского края. Виктор Томенко прибыл в Беларусь вместе с внушительной делегацией», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале напомнили, что Алтайский край называют житницей Сибири. Так, это самый крупный регион России, а также крупнейший производитель зерна. Уточняется, что именно в Алтайском крае получают пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа. Говорится, что президент Беларуси и губернатор будут обсуждать не только сельское хозяйство.

«Президент, как обычно, расставит приоритеты и наметит перспективы по сотрудничеству», — уточнили в сообщении.