Лукашенко проведет встречу с губернатором Алтайского края России 27 мая

В телеграм-канале напомнили, что Алтайский край называют житницей Сибири. Так, это самый крупный регион России, а также крупнейший производитель зерна. Уточняется, что именно в Алтайском крае получают пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа. Говорится, что президент Беларуси и губернатор будут обсуждать не только сельское хозяйство.