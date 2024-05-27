Ильсур Метшин награжден благодарственным письмом полпреда президента России в ПФО

Мэр Казани Ильсур Метшин получил благодарственное письмо полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Награду за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое исполнение должностных обязанностей сегодня на деловом понедельнике главе столицы РТ вручил главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.
«Для меня большая честь быть сегодня в мэрии Казани и выполнить поручение моего руководителя — полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова — вручить уважаемому Ильсуру Раисовичу награду ведомства. Я с радостью и ответственностью выполняю эту высочайшую миссию».
По словам главного федерального инспектора по РТ, благодаря системно выстроенной работе мэра Казань с каждым годом преображается все больше.
«Ильсур Раисович, ваша трудная, фундаментальная и весьма эффективная деятельность делает нашу любимую Казань с каждым годом все красивее. Спасибо вам за эту благородную миссию», — сказал Виктор Демидов.
В свою очередь Ильсур Метшин выразил благодарность всему коллективу исполкома за совместную работу во благо Казани. «Разделяю с вами награду. Все, что мы делаем, мы делам вместе», — подчеркнул мэр.
Диляра Гафурова.