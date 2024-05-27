Губернатор Самарской области принимает участие в визите президента РФ в Узбекистан

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите президента Владимира Путина в Узбекистан. Делегацию России составляют министры, главы регионов, руководители ведомства, представители крупных компаний и промышленных предприятий. Первое заседание Совета регионов двух стран состоится 27 мая. На нем будут говорить про укрепление сотрудничества, перспективы развития российско-узбекистанских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.
Самарская область в последние годы активно сотрудничает с дружественными странами и увеличивает товарооборот с ними.
— Совместно с Узбекистаном у нас работает крупный логистический центр RUZ Trader, инициаторами которого стали предприниматели из Самарской области. Он работает здесь, в Ташкенте, и в Самаре и помогает в первую очередь малому бизнесу с поставками товаров, — рассказал Дмитрий Азаров.
По словам главы региона, товарооборот между Узбекистаном и Самарской областью только в 2023 году вырос на 12%. Сотрудничество развивается сразу в нескольких сферах: электросети, сельское хозяйство, автопром. Сотрудничество в перспективе может быть расширено, так как Самарская область встроена в транспортный коридор «Север — Юг», и транспортно-логистический кластер благодаря усилиями региональных и федеральных властей активно развивается. Этому, в частности, будет способствовать запуск движения по трассе «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Работы на объекте вышли на финишную прямую, и движение планируют запустить уже в 2024 году. В Самарской области появились логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и «Яндекс Маркета», крупнейших торговых сетей, идет строительство логистического комплекса Wildberries, что делает его еще более привлекательным для инвесторов. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что успехи в сотрудничестве между двумя странами определены добрыми отношениями между их лидерами.
Губернатор Самарской области поучаствовал в бизнес-завтраке, на котором обсуждалось сотрудничество России и Узбекистана. На нем предприниматели презентовали свои проекты и задавали актуальные вопросы. В перспективе эти проекты могут рассмотреть члены межправительственной комиссии и Делового совета.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия и Узбекистан планируют увеличить объемы взаимной торговли в два раза к 2030 году. Для этого создана рабочая группа, развивается взаимодействие между банками, улучшаются условия для торговли и инвестиций
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе визита в Узбекистан провел ряд переговоров со своими коллегами. В частности, он встретился с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым и с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым. Стороны обсуждали сотрудничество по разным направлениям.
— Потенциал сотрудничества большой, рады, что по разным направлениям оно уже идет, — отметил Дмитрий Азаров.
В течение сегодняшнего дня пройдет еще несколько встреч с членами Правительства Республики, главами регионов и лидерами бизнес-сообщества. Ключевым событием дня станет Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, который проведут главы государств.