Губернатор Самарской области принимает участие в визите президента РФ в Узбекистан

По словам главы региона, товарооборот между Узбекистаном и Самарской областью только в 2023 году вырос на 12%. Сотрудничество развивается сразу в нескольких сферах: электросети, сельское хозяйство, автопром. Сотрудничество в перспективе может быть расширено, так как Самарская область встроена в транспортный коридор «Север — Юг», и транспортно-логистический кластер благодаря усилиями региональных и федеральных властей активно развивается. Этому, в частности, будет способствовать запуск движения по трассе «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Работы на объекте вышли на финишную прямую, и движение планируют запустить уже в 2024 году. В Самарской области появились логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и «Яндекс Маркета», крупнейших торговых сетей, идет строительство логистического комплекса Wildberries, что делает его еще более привлекательным для инвесторов. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что успехи в сотрудничестве между двумя странами определены добрыми отношениями между их лидерами.