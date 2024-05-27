Здесь буквально все мне напоминает об отце. Рамзан Кадыров посетил ряд достопримечательностей в Ташкенте. Видео

Глава Чечни в своем своем Telegram канале рассказал, что ему оказали теплый и радушный прием. Встречая гостя, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил стратегический характер партнерства между нашими странами.
«Абдулла Нигматович также подчеркнул, что между нашими народами издавна сложились дружеские отношения, которые необходимо сохранять и развивать», — написал он.
Рамзан Кадыров отметил, что чеченцы особенно тепло воспринимают Узбекистан, ведь здесь учился первый президент Чеченской республики, Ахмат-Хаджи Кадыров.
«Находясь в Ташкенте, я не мог не посетить места, связанные с жизнью своего любимого отца, первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Одним из первых мест, куда мы приехали с нашей делегацией, стал массив Кукча и кладбище “Шейх Зайнуддин”. Здесь похоронен уважаемый наставник Ахмата-Хаджи и близкий друг нашей семьи, ректор Ташкентского исламского института имени имама Аль-Бухари Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он был для моего отца очень дорогим человеком, которого безмерно уважал», — отметил Кадыров.
После Кадыров посетил религиозно-исторический комплекс Хазрати Имам, на территории которого находится медресе Муйи Муборак. Гостям показали одну из самых важных ценностей мусульман — оригинал Корана в виде книги, собранный по приказу зятя пророка Мухаммада, третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана.
Также гости побывали на строящемся по инициативе Шавката Мирзиёева, комплекс «Центр исламской цивилизации». Он выразил надежду на то, что сможет присутствовать на его открытии.
«Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально все мне напоминает о нем и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моем сердце!».
Также он выразил уверенность, что заседание Совета регионов России и Узбекистана под руководством Владимира Путина и Шавката Мирзиёева даст мощный импульс дальнейшему развитию партнерства и дружбы между странами.