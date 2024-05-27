Здесь буквально все мне напоминает об отце. Рамзан Кадыров посетил ряд достопримечательностей в Ташкенте. Видео

«Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально все мне напоминает о нем и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моем сердце!».