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Управление жилищной политики Казани возглавила Лилия Шарипова

За 12 лет работы в этой структуре она прошла путь от начальника юротдела до первого заместителя главы управления.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Управление жилищной политики исполкома Казани возглавила Лилия Шарипова, ранее занимавшая должность первого заместителя начальника данного учреждения. О кадровом назначении на аппаратном совещании объявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Градоначальник отметил, что Лилия Шарипова с 2006 года работает в структурах исполкома Казани.

«Юрист по образованию, до сих пор участвует лично в процессах, отстаивая интересы граждан — это о многом говорит. Пожелаем успешной работы коллеге», — сказал Ильсур Метшин.

Напомним, на прошлой неделе экс-главу управления жилищной политики Рената Шамсутдинова назначили главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. О кадровых перестановках мэр объявил активу районов в ДК им. Ленина.

«Ренат Харрасович возглавил администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Весь трудовой путь со студенческой скамьи прошел в структурах исполкома, поработал на земле, что для нас важно. Тот опыт, который у него есть, уверен, позволит выполнять задачи, которые ставят раис Татарстана Рустам Минниханова, уважаемые казанцы и завтрашний день», — прокомментировал глава города.

Справка.

Шарипова Лилия Раисовна родилась 21 августа 1981 года в Казани. В 2002-м окончила Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова по специальности «юриспруденция».

С 1999 по 2002 год была социальным работником Центра социального обслуживания населения Вахитовского района Казани.

С 2002 по 2005 год работала ведущим специалистом отдела контроля и документооборота, а также ведущим специалистом юридического отдела в департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РТ.

С 2005 по 2006 год занимала должность ведущего специалиста отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Центрального межрайонного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по городу Казани (Минстрой РТ).

С 2006 по 2011 год трудилась ведущим, главным специалистом юридического отдела комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы РТ.

С 2012 по 2013 год возглавляла юридический отдел управления жилищной политики исполкома Казани.

С 2013 по 2020 год была заместителем начальника управления жилищной политики, а с 2020 по 2024 год — первым замначальника данного подразделения.

Юлия Летникова.