Управление жилищной политики Казани возглавила Лилия Шарипова

Управление жилищной политики исполкома Казани возглавила Лилия Шарипова, ранее занимавшая должность первого заместителя начальника данного учреждения. О кадровом назначении на аппаратном совещании объявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
Градоначальник отметил, что Лилия Шарипова с 2006 года работает в структурах исполкома Казани.
«Юрист по образованию, до сих пор участвует лично в процессах, отстаивая интересы граждан — это о многом говорит. Пожелаем успешной работы коллеге», — сказал Ильсур Метшин.
Напомним, на прошлой неделе экс-главу управления жилищной политики Рената Шамсутдинова назначили главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. О кадровых перестановках мэр объявил активу районов в ДК им. Ленина.
«Ренат Харрасович возглавил администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Весь трудовой путь со студенческой скамьи прошел в структурах исполкома, поработал на земле, что для нас важно. Тот опыт, который у него есть, уверен, позволит выполнять задачи, которые ставят раис Татарстана Рустам Минниханова, уважаемые казанцы и завтрашний день», — прокомментировал глава города.
Справка.
Шарипова Лилия Раисовна родилась 21 августа 1981 года в Казани. В 2002-м окончила Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова по специальности «юриспруденция».
С 1999 по 2002 год была социальным работником Центра социального обслуживания населения Вахитовского района Казани.
С 2002 по 2005 год работала ведущим специалистом отдела контроля и документооборота, а также ведущим специалистом юридического отдела в департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РТ.
С 2005 по 2006 год занимала должность ведущего специалиста отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Центрального межрайонного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по городу Казани (Минстрой РТ).
С 2006 по 2011 год трудилась ведущим, главным специалистом юридического отдела комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы РТ.
С 2012 по 2013 год возглавляла юридический отдел управления жилищной политики исполкома Казани.
С 2013 по 2020 год была заместителем начальника управления жилищной политики, а с 2020 по 2024 год — первым замначальника данного подразделения.
Юлия Летникова.