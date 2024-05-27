Управление жилищной политики Казани возглавила Лилия Шарипова

«Ренат Харрасович возглавил администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Весь трудовой путь со студенческой скамьи прошел в структурах исполкома, поработал на земле, что для нас важно. Тот опыт, который у него есть, уверен, позволит выполнять задачи, которые ставят раис Татарстана Рустам Минниханова, уважаемые казанцы и завтрашний день», — прокомментировал глава города.