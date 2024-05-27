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Комитет Госдумы одобрил штрафы за участие в любых нежелательных организациях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе тех, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Источник: РИА "Новости"

«По мнению комитета, предлагаемые законопроектом изменения являются одной из дополнительных мер, направленных на защиту прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов Российской Федерации, безопасности государства и общественного порядка. Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендует Государственной думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении», — указано в заключении комитета.

Документ внесен в Госдуму в апреле группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупцией Василием Пискаревым. Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на возможность признания нежелательной в РФ деятельности иностранных организаций с госучастием.

Так, из статьи 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) предлагается исключить слова «неправительственная». Таким образом, действующие санкции за участие в деятельности иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, будут распространены на участие во всех нежелательных в РФ зарубежных организациях вне зависимости от их форм собственности. Если закон будет принят, то за подобное нарушение гражданам будет грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Госдума
штрафы