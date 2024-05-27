Комитет Госдумы одобрил штрафы за участие в любых нежелательных организациях

Так, из статьи 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) предлагается исключить слова «неправительственная». Таким образом, действующие санкции за участие в деятельности иностранных НПО, признанных нежелательными в РФ, будут распространены на участие во всех нежелательных в РФ зарубежных организациях вне зависимости от их форм собственности. Если закон будет принят, то за подобное нарушение гражданам будет грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.