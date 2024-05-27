Попшой: визит Блинкена в Молдову — это шаг политической поддержки

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит во время визита в Кишинев о новом пакете поддержки для Молдовы. Об этом заявил вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Махаил Попшой на пресс-конференции в понедельник.
«В любом случае, сам его визит — это уже шаг политической поддержки на чрезвычайно высоком уровне. И это доказательство наших тесных связей с Соединенными Штатами. Это мощный сигнал политической поддержки, но также и экономической, которая поможет Молдове и ее гражданам», — заявил министр.
При этом он отметил, что не может заранее сообщить, что будет входить в этот пакет поддержки от США. Об этом объявит непосредственно госсекретарь Блинкен по прибытии в Молдову.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что госсекретарь США во время визита в Кишинев 29 мая намерен объявить о поддержке Вашингтоном энергетической независимости Молдовы. Кроме того, чиновник отметил, что помощь со стороны США будет касаться «поддержки демократических» процессов в стране перед лицом якобы существующих «российских угроз».