Попшой: визит Блинкена в Молдову — это шаг политической поддержки

«В любом случае, сам его визит — это уже шаг политической поддержки на чрезвычайно высоком уровне. И это доказательство наших тесных связей с Соединенными Штатами. Это мощный сигнал политической поддержки, но также и экономической, которая поможет Молдове и ее гражданам», — заявил министр.