Беглов и Дрозденко проехали в электричке и рассказали о новых железнодорожных проектах

Александр Дрозденко добавил, что регионы вместе проработали запуск первого тактового движения, которое затрагивает территорию и Петербурга, и Ленобласти. «Продолжим развивать сотрудничество с железнодорожниками в этом направлении. Обсуждаем следующие проекты: Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал, готовы финансировать платформу в Лавриках, в 2025 году запускать тактовое движение в Сертолово», — добавил он.



До этого по территории Петербурга уже было запущено три такта — до Павловска, до Ораниенбаума и до Красного Села. С начала года они перевезли около 11,5 млн человек.