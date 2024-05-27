В Челябинске на ремонт пяти крупных дорог направят свыше 570 млн

Речь идет о следующих участках: проспект Победы от Российской до Бажова, Бажова от Горького до Мамина, Худякова от Лесопарковой до Воровского, Косарева от проспекта Победы до Братьев Кашириных и 250-летия Челябинска.
Так, на проспекте Победы на работы выделили 309 млн рублей — их должны закончить к 20 августа, на улице Бажова до 20 июля отремонтируют дорогу за 154,4 млн рублей, до конца лета за 70 млн отремонтируют улицу Худякова, до 20 июля — Косарева, на это выделено 27 млн. На улице 250-летия Челябинска до 20 июля заменят верхний слой асфальта за 15,6 млн рублей.
На каждом участке подрядчикам необходимо выполнить разный объем работ, среди которых замена асфальтового покрытия, бортовых камней, обустройство тактильной плитки, нанесение дорожной разметки.
Заявки почти по всем аукционам принимаются до 3 июня. Итоги объявят 13 июня.