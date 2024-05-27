В Челябинске на ремонт пяти крупных дорог направят свыше 570 млн

Так, на проспекте Победы на работы выделили 309 млн рублей — их должны закончить к 20 августа, на улице Бажова до 20 июля отремонтируют дорогу за 154,4 млн рублей, до конца лета за 70 млн отремонтируют улицу Худякова, до 20 июля — Косарева, на это выделено 27 млн. На улице 250-летия Челябинска до 20 июля заменят верхний слой асфальта за 15,6 млн рублей.