Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Таким образом, вопрос вето будет передан на рассмотрение на пленарном заседании 28 мая. Заседание комитета проходило на фоне острых дебатов между оппозицией и депутатами от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппоненты в привычном тоне обвиняли представителей власти, что принятием закона они блокируют европейский путь страны, на что Оханашвили ответил, что в случае, если Грузия станет членом ЕС, этот закон больше не понадобится, так как в Евросоюзе действует другое правовое поле.