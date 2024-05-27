Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.
«Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», — сказал глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, подводя итоги голосования.
Таким образом, вопрос вето будет передан на рассмотрение на пленарном заседании 28 мая. Заседание комитета проходило на фоне острых дебатов между оппозицией и депутатами от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппоненты в привычном тоне обвиняли представителей власти, что принятием закона они блокируют европейский путь страны, на что Оханашвили ответил, что в случае, если Грузия станет членом ЕС, этот закон больше не понадобится, так как в Евросоюзе действует другое правовое поле.