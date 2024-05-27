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Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

Источник: Reuters

Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», — сказал глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, подводя итоги голосования.

Таким образом, вопрос вето будет передан на рассмотрение на пленарном заседании 28 мая. Заседание комитета проходило на фоне острых дебатов между оппозицией и депутатами от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппоненты в привычном тоне обвиняли представителей власти, что принятием закона они блокируют европейский путь страны, на что Оханашвили ответил, что в случае, если Грузия станет членом ЕС, этот закон больше не понадобится, так как в Евросоюзе действует другое правовое поле.

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