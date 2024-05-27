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Врио губернатор начал знакомство с Калининградской областью с посещения музеев

Алексей Беспрозванных побывал на выставках в Гусеве и Калининграде.

Источник: Калининградский областной историко-художественный музей

Врио губернатора Алексей Беспрозванных начал подробное знакомство с Калининградской областью с посещения музеев. Так, 26 мая, он заглянул в историко-художественный музей. Руководитель области был вместе с семьей. Экскурсию гостям провел заместитель директора музея, историк Сергей Якимов.

Как рассказали в музее, Алексей Беспрозванных осмотрел панораму «Ккнигсберг-45. Последний штурм» и экспозицию «Иммануил Кант. Время и место» (6+).

Также в субботу, 25 мая, временно исполняющий обязанности губернатора посетил Гусевский историко-краеведческий музей имени Иванова.