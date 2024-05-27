Врио губернатор начал знакомство с Калининградской областью с посещения музеев

Врио губернатора Алексей Беспрозванных начал подробное знакомство с Калининградской областью с посещения музеев. Так, 26 мая, он заглянул в историко-художественный музей. Руководитель области был вместе с семьей. Экскурсию гостям провел заместитель директора музея, историк Сергей Якимов.