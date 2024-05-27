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В мэрии Новосибирска назначили врио начальника департамента транспорта

Временно исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначили Владимира Кондаурова.

Ранее эту должность занимала Олеся Богомазова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Владимир Кондауров прежде занимал пост начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска. Владимира Владимировича назначили врио начальника департамента транспорта.

С декабря 2023 года должность врио начальника департамента транспорта занимала Олеся Богомазова. В 2024-м её арестовали по подозрению в получению взятки.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что взятку и.о. главы дептранса Новосибирска Богомазова получила от депутата Титаренко.