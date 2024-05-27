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СМИ: полковник охраны Зеленского предложил неожиданный план в начале СВО

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полковник охраны Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на него, в первые дни специальной военной операции на Украине предложил сложить оружие, сообщает The Times.

Источник: Reuters

«Мы не вооруженные силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость», — привели журналисты слова полковника.

Как указали обозреватели, в первые дни продвижения российских сил он собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие сочли слова полковника эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.

* Внесен в список террористов и экстремистов.