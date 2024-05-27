«Атака недоброжелателей»: мэр Перми закрыл комментарии в своем телеграм-канале

«Размещенные ранее комментарии были удалены из-за атаки недоброжелателей. Возможность комментирования будет восстановлена в ближайшее время», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Глава Перми также попросил горожан «отнестись с пониманием», а также призвал пользователей писать ему обращения на его странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным «Коммерсантъ-Прикамье», атака ботов произошла из-за поста о проведении этапа турнира Офицерской хоккейной лиги, и якобы уже сегодня комментарии к постам чиновника будут вновь доступны пользователям.
Отметим, что 28 мая запланировано выступление Соснина на пленарке гордумы: он отчитается перед депутатами за работу в 2023 году. Это первый такой доклад бывшего главы краевого минэка в качестве мэра Перми.
Напомним, в прошлом году жителям Перми стали поступать сообщения с аккаунта, якобы принадлежащего главе города Эдуарду Соснину. В мэрии попросили горожан быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.