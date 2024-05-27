Bloomberg сообщило о намерении ЕС провести саммит по Украине с участием РФ осенью

«По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце [в Швейцарии] к возможной встрече осенью с участием России» — говорится в публикации.
Отмечается, что саммит с участием России может состояться в Саудовской Аравии, добавляет «Газета.Ru».
Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке
21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад на швейцарском саммите
17 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, сообщил глава государства. Он напомнил, что российскую сторону не пригласили на встречу.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.