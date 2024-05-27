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Bloomberg сообщило о намерении ЕС провести саммит по Украине с участием РФ осенью

Европейский союз (ЕС) хочет организовать осенью в Саудовской Аравии саммит по Украине, в котором примет участие Россия. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце [в Швейцарии] к возможной встрече осенью с участием России» — говорится в публикации.

Отмечается, что саммит с участием России может состояться в Саудовской Аравии, добавляет «Газета.Ru».

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня. 22 мая сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, сократил свою «формулу мира» до трех пунктов из десяти, оставив требование радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, а также освобождения пленных и депортированных лиц.

21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад на швейцарском саммите 15—16 июня будет обсуждать формулу украинского президента в формате ультиматума, который потом предъявят России. Союзники Украины заманивают на встречу другие государства для поддержания такой деятельности, но эти попытки смешны, добавил министр.

17 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров в отличие от Киева. Россия следит за событиями вокруг июньской конференции по Украине в Швейцарии, сообщил глава государства. Он напомнил, что российскую сторону не пригласили на встречу.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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