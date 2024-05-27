Мирзиеев рассказал о дорожной карте сотрудничества Узбекистана с Россией

«Думаю, сегодня у нас очень обширная повестка дня. Мы пройдемся по всем вопросам, которые есть на повестке дня. И мы с вами подписали впервые дорожную карту из 63 пунктов. Я должен сказать, что это реально выполняется и продвижение реально есть», — сказал Мирзиеев на встрече.