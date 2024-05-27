Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ

По словам Путина, более 25 лет форум позволяет политикам, экспертам, предпринимателям, ученым и журналистам из разных стран мира обсуждать тенденции в развитии российской и глобальной экономик. В приветствии также отмечается, что темой этого года на ПМЭФ станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Подчеркивается, что большая часть мирового сообщества придерживается идеи построения справедливой и демократической системы международных отношений, которая бы опиралась на принципы равноправия, учета интересов друг друга, уважению культур.