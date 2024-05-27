Голубев предложил Китаю разрабатывать беспилотники совместно с Ростовской областью

Глава донского региона выступил со своими инициативами перед участниками бизнес-форума в Шанхае. Мероприятие проходит в рамках Дней Ростовской области в Китае.
Василий Голубев «предложил объединить усилия по разработке и внедрению передовых решений во множестве сфер, в том числе в электротехнике, микроэлектронике, приборостроении, фармацевтике, авиации, беспилотных авиационных системах», — говорится в сообщении.
Ростовская область представила китайской стороне инвестиционные предложения в сфере территориального развития, жилищной застройки, пригородного железнодорожного сообщения вокруг Ростова, развития городского транспорта, логистической инфраструктуры, проекты освоения побережья Азовского моря.
По словам Голубева, за два дня работы форума подписано пять соглашений о сотрудничестве между донскими и китайскими компаниями.