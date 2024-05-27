Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Избежать нервозности»: Метшин попросил снизить доскональный контроль на ЕГЭ

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать рабочую атмосферу во время ЕГЭ, чтобы избежать лишней нервозности из-за досконального контроля и проверок выпускников перед экзаменом и во время его проведения. Поручение он адресовал начальнику Управления образования исполкома Иреку Ризванову на деловом понедельнике.

Источник: Официальный портал администрации Казани

«Во-первых, пожелаем успешной сдачи экзаменов. Это всегда очень волнительный момент, прежде всего, для самих учеников, и, безусловно, для их родителей, которые переживают за своих детей Ирек Асафович, к вам просьба и к руководителям учреждений, организовать работу по подготовке аудиторий для сдачи ЕГЭ в части безопасности, прежде всего. Постарайтесь создать рабочую атмосферу, чтобы лишней нервозности с проверками и доскональным контролем при прохождении ЕГЭ избежать», — прокомментировал градоначальник.

Он также отметил, что во время Единого государственного экзамена не должно быть никаких рисков ни для учителей, которые выступают наблюдателями, ни для детей.

«Вопросы безопасности для нас № 1».

подчеркнул Метшин