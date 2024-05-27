«Избежать нервозности»: Метшин попросил снизить доскональный контроль на ЕГЭ

«Во-первых, пожелаем успешной сдачи экзаменов. Это всегда очень волнительный момент, прежде всего, для самих учеников, и, безусловно, для их родителей, которые переживают за своих детей Ирек Асафович, к вам просьба и к руководителям учреждений, организовать работу по подготовке аудиторий для сдачи ЕГЭ в части безопасности, прежде всего. Постарайтесь создать рабочую атмосферу, чтобы лишней нервозности с проверками и доскональным контролем при прохождении ЕГЭ избежать», — прокомментировал градоначальник.