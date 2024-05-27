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Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана

Путин: Россия будет стараться поддерживать форум регионов России и Узбекистана.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Форум регионов России и Узбекистана является очень важным направлением сотрудничества, Россия будет стараться его поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное — людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей», — сказал Путин.

Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.