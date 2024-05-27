Путин отметил важность проведения форума регионов России и Узбекистана

«Вы упомянули о форуме регионов. Это очень важное, мне кажется, направление. Здесь главное — людям, как вы сами только что сказали, не мешать создавать условия, и мы будем стараться это делать, во всяком случае в России точно. Я знаю, и у вас такой же настрой. Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей», — сказал Путин.