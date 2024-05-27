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29 мая в Сочи стартует прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра

Подать документы в рамках конкурса можно будет до 18 июня. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского Собрания депутатов города.

— Городское собрание Сочи <…> решило: объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ-город курорт Сочи Краснодарского края. <…> Определить дату и время проведения конкурса — 3 июля 2024 года, — сообщается в документе.

Сейчас обязанности исполняющего обязанности главы администрации Сочи выполняет Олег Бурлев.

Ранее Алексей Копайгородский сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о желании покинуть пост главы Сочи в связи с переходом на новое рабочее место.