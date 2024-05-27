29 мая в Сочи стартует прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра

— Городское собрание Сочи <…> решило: объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ-город курорт Сочи Краснодарского края. <…> Определить дату и время проведения конкурса — 3 июля 2024 года, — сообщается в документе.
Сейчас обязанности исполняющего обязанности главы администрации Сочи выполняет Олег Бурлев.
Ранее Алексей Копайгородский сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о желании покинуть пост главы Сочи в связи с переходом на новое рабочее место.